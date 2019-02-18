Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesine dair yayınlanan iki videoda, Erdoğan ile Putin arasındaki samimi diyalog sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Rus gazeteci Dimitry Smirnov'un sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, binecekleri minibüsü işaret ederek, "Zırhlı mı acaba?"diye soruyor. Erdoğan'ın bu sorusunun Rusçaya çevrilmesinin ardından Putin, minibüsün camına iki kere vurarak "Yok, bölge zırhlı" yanıtı veriyor.

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 17, 2019

İkinci videoda ise Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sibirya'ya davet ederek, "Orası -40 derece, Rusya'yı orada daha iyi tanırsınız" diyor. Erdoğan ise bu davete esprili bir yanıt vererek, "Umarım beni orada bırakmazsın" dediği duyuluyor. Putin ise devamında "Hazırsanız beni arayın" diyor.

Daha sonra ise iki liderin birbirine sarıldığı görülüyor.