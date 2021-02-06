Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı muameleleri büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı muameleleri büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine hitap etti. Erdoğan konuşmasında, Avrupa'daki İslam karşıtı ve ırkçı saldırılara dikkat çekerek, "Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede başta sizler olmak üzere tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir. Sizlerden ricamız, vatandaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı, İslam düşmanı muamelelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirmenizdir" diye konuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı muameleleri büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirin
HABERTURK.COM


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ARAMIZDA BULUNMAYANLARLA BAĞLARIMIZI YENİLEMELİYİZ"

Kendisini yenilemeyen, kadrosunu güncellemeyen bu tür yapılar bir süre sonra statükoya teslim olur. Kopmalara, ayrılıklara, küskünlüklere sebebiyet vermemelidir. Değişim kadroların açısından yaprak dökümüne dönüşüyorsa orada sorun var demektir. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum. Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş, şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeyiz. Ne kadar farklı olursa olsun meselesi, millet ve memleket olan herkese kapımızı açık tutmalıyız. Davamızı husumeti ayyuka çıkanlar dışında herkesi birlik çatısı altında birleştirmeye, buluşturmaya çalışmalıyız. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu hassasiyetle çalışmalar yürüteceğine inanıyorum.

"AVRUPA'DA BAZI ÜLKELER MEZAR BULAMADILAR"

Bu noktada yeni üye seferberliği çok güzel bir örnek oluşturuyor. 1 milyon 300 bin yeni üyeyi partimize kazandırdık. Güçlü ve eksik yönlerimizi, vatandaşlarımızı bizden beklentilerimizi görmek fırsatını bulduk. 2023'e giden süreçte sizlerden azami çaba bekliyorum. Son bir yıldır tüm insanlık olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir. Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkeyi hazırlıksız yakalayan salgını başarıyla yönetti. Avrupa'da bazı ülkeler mezar bulamadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlarını en iyi şekilde kullanarak zaman, enerji, kaynak israfına mahal vermedik. Sadece sınırlarımızda bulunan vatandaşlarımız değil yurt dışındaki insanlarımızı sahipsiz bırakmadık. 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk. 233 vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya da destek sunduk. Ülkemizden yardım talep eden 156 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Türkiye vatandaşlarına sahip çıkmasıyla büyük devlet olduğunu bir kez daha göstermiştir.

"ASİMİLASYON PROJESİNE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ŞART"

Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimin göğsünü özellikle kabartırken birilerini de çok ciddi manada rahatsız ettiğini biliyoruz. Ülkemizi hedef alan saldırıların hiçbiri tesadüfi değildir. Türkiye'nin Libya, Suriye, Ege, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler asimetrik yöntem, asılsız iddialarla çelme takmaya çalışmaktadır. Türk ve Müslüman düşmanlığının sebeplerinden biri de işte budur. Neonazi teröründen Müslümanlarla birlikte etnik kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan kişiler olumsuz etkileniyor. Camilere, okullara yönelik eylemler akıl almaz noktalara ulaşmıştır. Basın özgürlüğü adına hazreti peygamberi aleyüsselatı vesselamı tahkir eden karikatürler bunlardan sadece bir tanedir. Batı dünyası bu tehdit karşısında önlem almamakla direniyor. Eş zamanlı olarak Avrupa İslamı, Fransa İslamı, Avusturya İslamı gibi projelerle Müslümanlar çift yönlü bir cendereye alınıyor. Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi büyüyen tehdit karşısında önlem almıyor. Bu projelerin amacı Avrupalı Müslümanların ana vatanları ve İslam ümmetiyle bağlılıklarını kopartmaktadır. Bu bir asimilasyon projesidir. Bu projeye karşı hep birlikte mücadele etmemiz şarttır.

"IRKÇI MUAMELELERİ BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZA BİLDİRİN"

Bunu da muhataplarımız nezdinde tezlerimizi güçlü bir şekilde savunarak gerçekleştirebiliriz. Başta sizler olmak üzere tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir. Sizlerden ricamız, vatandaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı, İslam düşmanı muamelelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza derhal bildirilmesidir. Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini ve dinlerini en iyi şekilde öğretmektir. Özellikle gençlerimizin yaşadıkları ülkelerde yüksek öğrenime devam etmelerini, çalışma hayatlarında en üst mertebelere gelmelerini önemsiyoruz. Bu alanda halen ciddi eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz. Sizlerin de eğitim çalışmalarına dahil olmanızda büyük fayda görüyoruz. Sizlerin şahsında başta Avrupa olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza, tüm dünyada saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DEPREMLER: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Son dakika depremler listesi
GÜNDEMEge Denizi'nde korkutan deprem!
Çorumda direksiyon başında sızan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı
GÜNDEMDireksiyonda sızınca ortalık karıştı
Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz koçbaşıdır. Onlar çalışacak, bütün Türkiye görecek
GÜNDEM"Belediyelerimiz koçbaşıdır"
Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
GÜNDEMÜç ay önceki cinayet aydınlanıyor
Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun - Haberler
GÜNDEMSahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun
Son dakika!8. kattan düşerek ölen Özgecan'ın erkek arkadaşının ifadesine Özgecan'ın babası ne dedi? - Haberler
GÜNDEMÖzgecan'ın erkek arkadaşının ifadesine Özgecan'ın ...
Kırşehir’de vahşet! Cani koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEMCani! 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
VURGUN! Son dakika... Jandarmadan siber operasyonu!
GÜNDEMJandarmadan siber operasyonu!
Öldürüp yakmışlardı... SON DAKİKA: Cani detayları anlattı
GÜNDEMÖldürüp yakmışlardı! Vahşeti anlattı!
Çamlıhemşin'de acele kamulaştırma
GÜNDEMÇamlıhemşin'de acele kamulaştırma