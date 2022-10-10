Cumhurbaşkanı Erdoğan konut projesinde ayrıntıları açıkladı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Müstakil parsellerin 192 bin liradan başlayan fiyatlarla 1604 liradan başlayan taksitlerle faizsiz şekilde sunulacağını belirten Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır.

Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60'ı ilçede olmak şekilde belirledik.

Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.

"TAPULARIN TAMAMI 2 YIL İÇİNDE BİTECEK"

Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.

Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamı 2 yıl içinde bitecek.

Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir."