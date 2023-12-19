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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'in yeni emiri Meşal ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'in yeni emiri Meşal ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 22:11 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'in yeni emiri Meşal ile görüştü
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        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti.

        Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.

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