Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da yaptığı açıklamada, "İsrail verdiği sözleri yine tutmadı, ateşkesi ihlal etti. İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 09:21 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail verdiği sözleri yine tutmadı"
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasın İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

        "İsrail verdiği sözleri tutmadı, ateşkesi ihlal etti. İsrail, soykırımcı politikalarına devam ediyor. Filistin'e yardımlarımız devam edecek.

        İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin vücut bulması şarttır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"