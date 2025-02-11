Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasın İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"İsrail verdiği sözleri tutmadı, ateşkesi ihlal etti. İsrail, soykırımcı politikalarına devam ediyor. Filistin'e yardımlarımız devam edecek.

İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin vücut bulması şarttır."