Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşımız'dır 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölen şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimize Devlet Övünç Madalyası takdim etmek için bir aradayız. Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükâfatı Rabbimiz nezdinde alacaktır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin gönlündeki müstesna yeri de her şeyin üzerindedir.

Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik şekilde geleceğe yürüyoruz. Aldığımız nefesi bile çok grenler ordularla, sinsi tuzaklarla üzerimize geldiler. Haçlı seferlerinden İstiklal Savaşımıza kadar mücadele ettik. Hala bazıları anlamamakta ısrar etse de milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Serv'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Bugün karşımıza çıkamıyorlarsa, her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Türkiye hep güçlü olmak zorundadır.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Vatanımızın bütünlüğüne ülkemizin birliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde bu hakikatin düşmanların tarafından da görülmesi vardır. Selçuklu'da Osmanlı'da içerideki bölünmeler nedeniyle yıkılmıştır. Bugünkü devletimizin de aynı akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Uzunca bir süredir tekrarladığımız rabiamızın gerisindeki mana budur.

Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi, gözyaşı ve ter de geleceğimizi aydınlatan ışık huzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler böylesine mukaddes davanın ön saflarında yer alıyorsunuz. Devletimiz ve milletimiz size borcumuzu ödeyemez. Bugün takdim edeceğimiz madalyalar size şükranımızın küçük bir nişanesidir. Bizler, ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak, sizin soyunuzdan gelenler de sizlerle gurur duyacaklardır.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 106'NCI YILDÖNÜMÜ

Bugün Çanakkale Zaferi'mizin 106'ncı yıldönümü. Tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni tebrik ediyorum. Kahramanlarımızın her birini, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Malazgirt'ten Niğbolu'ya, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye nice savaşlar verdik. Ecdadını unutmayan bir nesil var. Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış olsaydı, Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Tarafların kimliklerine baktığımızda 7 düvelin bir olup üzerimize geldiği bir savaştır. Türk milleti coğrafyamızın her köşesinden insanıyla bu hayasız akına dur demiştir.

Bu millete dün diz çöktürmey,i başaramadılar, bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler yine başaramadılar. Gelecekte bu emellerine ulaşamayacaklar. Kazandığımız her mücadeleyle geleceğimize güvenle bakıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedefflerine ulaştırma sebebi, üzerimizde oynanan oyunları yerle yeksan etmektir. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu mira olarak bırakıyoruz.

2021'i Anadolu'yu imanları ve irfanlarıyla yurt yapan büyüklerimizden Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılı olarak ilan ettik. Bu yıl aynı zamanda İstiklal Marşı yıldır. Her bir kelimesi, satırı, dörtlüğü verdiğimiz mücadelenin önemini anlatan mesajlarla doludur. Milli andımız olan İstiklal Marşı niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamızı anlatıyor.

Aramızda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin evlatlarını görüyorum. İnşası için var gücümüzle çalıştığımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacak. Kalbinden iman, dilinden tekbir, elinden bayrak eksik olmayan, her alanda kendisini iyi yetiştirmiş evlatlar oldukça gözümüz arkada kalmayacaktır."