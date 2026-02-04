Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye Togg hediye etti
Giriş: 04.02.2026 - 20:51 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
Görüşme kapsamında Erdoğan, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’u Sisi’ye hediye etti.
