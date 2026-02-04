Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye Togg hediye etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye Togg hediye etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısırın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Toggu hediye etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.02.2026 - 20:51 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:51
        Sisi'ye Togg hediyesi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

        Görüşme kapsamında Erdoğan, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’u Sisi’ye hediye etti.

