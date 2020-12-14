Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ülke ve millet olarak bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, insani nice krizle aynı anda mücadele verdiğimiz, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Kendimize ve dostlarımıza huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösteriyoruz. Bu samimi çabalarımıza her devletten, her kesimden destek beklerken maalesef haksız ve saplantılı ithamlara maruz kalabiliyoruz. Son dönemde Amerika'da ve Avrupa'da yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir.

Halbuki Türkiye AB'den yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Aynı şekilde ABD'nin de terör örgütüne karşı mücadelede destek bekliyoruz. Biz ne komşularla ne de gerilim, çatışma peşinde koşan ülke asla değiliz. Tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor."