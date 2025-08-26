Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Heyeti'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti
Giriş: 26.08.2025 - 21:21 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
