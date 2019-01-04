Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile başbaşa görüştü.

Heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Han ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İmran Han'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi kriket sporunda ülkesini zaferden zafere taşıyan İmran Han'ın siyasette de ülkesini ileri taşıyacağına inanıyorum. Kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim dün Konya ziyaretiyle bunu ifade ettiler.

Türkiye ve Pakistan dostluk bağları tarihe uzanan iki kardeş ülkedir. Bu kardeşlik pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Türkiye, bugün de yarın da Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir.



"ÜÇLÜ ZİRVE BİRÇOK SIKINTIYI AŞACAK"

Bugün sayın başbakanla yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Yüksek işbirliği toplantısının İslamabad'da gerçekleştirilmesi temennimizi ilettik. Bunun yanında, daha önce başlamış olduğumuz üçlü İstanbul zirvesi olarak devam eden Afganistan, Pakistan, Türkiye arasındaki zirveleri kaldığımız yerden devam ettirelim istiyoruz. Üçlü İstanbul zirvesini de, büyük ihtimalle 31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleştireceğiz. Bu üçlü zirve birçok sıkıntıların da aşılmasına vesile olacaktır.

Aramızdaki ikili ticaret hacmimizin istenilen seviyeye çıkarılması için konuştuk. Serbest ticaret anlaşmasının hazırlanması için talimatı vermiş bulunuyoruz. Türkiye olarak işadamlarımız ve yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla yatırıma teşvik ediyoruz. Pakistan'da elverişli iş ortamının sürekli kılınması konusunda da İmran Han'ın çabalarını esirgemeyeceğini biliyorum. Eğitim alanındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik, bölgesel gelişmeleri ele aldık. Suriye'de meydana gelen malum gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu.



"PAKİSTAN İLE TÜRKİYE ÇOK DAHA YAKIN HALE GECEK"

En önemli konulardan bir tanesi de malum savunma sanayiyle ilgili attığımız ve atacağımız adımlardır. Pakistan'dan aldığımız eğitim uçakları ve ATAK helikopterleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar konusunda görüşme fırsatımız oldu.

Pakistan Başbakanı Han ise, "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek. Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da barışa katkı sağlayacağını ümit ediyorum" dedi.

HAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Han, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başbakan Han'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Han, deftere şunları yazdı:

"Burada, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından ve öngörülü liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur.

(Atatürk) Türk halkına en zorlu zamanlardan birinde önderlik ederek Türk ve aslında dünya tarihini değiştirdi ve dünya genelinde sömürgeciliğe karşı mücadele edenler için ilham kaynağı oldu. O cesaret, güç, direnç, hoşgörü ve bilgeliğin somut bir örneğiydi.



"GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK İNSANLARDAN BİRİ"

Pakistan'ın kurucusu Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri" şeklinde nitelemişti.

Pakistan hükümeti ve halkı adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en derin hayranlık ve saygılarımı iletiyorum.

Onun, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği şanlı mücadelesi, sonsuza dek tarih kitaplarında kayda geçen en parlak bölümlerden biri olarak kalacak.



TÜRKİYE İLE PAKİSTAN'DAN FETÖ KONUSUNDA ORTAK TAVIR



Öte yandan Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ