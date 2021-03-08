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Haberlerİş-YaşamCumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biriyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz.Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Zirvede ayrıca, Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biriyiz
'Destekler ve teşviklere 311 milyar TL kaynak kullanıldı'
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AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin (UNDP IICPSD) hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının yapıldığı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulunun ilan edileceği programa bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık." dedi

Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülkeler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle zirvenin bu sene hibrit bir programla gerçekleştirildiğine değinerek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti ve zirveye katkı sunan katılımcılara şükranlarını sundu.

Erdoğan, koronavirüs salgınının beşeri ilişkilerden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar, salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık."

"ETKİ YATIRIMI ÇALIŞMALARINDA GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamlarının Türkiye'nin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin açıklayacağı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Bu süreçte yatırımların miktarı kadar elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz."

Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inandığını ifade eden Erdoğan, zirvede ayrıca Etki Yatırımı Danışma Kurulunun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Erdoğan, "Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz." dedi.

Bu önemli projeye öncülük eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezine, Etki Yatırımı Platformu Etkiyap'a, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür eden Erdoğan, Etki Yatırımı Danışma Kurulunda görev alanları tebrik etti ve zirvenin başarılı geçmesini diledi.

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