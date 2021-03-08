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11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi başladı

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından "Belirsizlik Çağında Yaşamak" ana temasıyla düzenlenen 11. Boğaziçi Zirvesi başladı.

11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi başladı
AA

Hibrit olarak gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, zirvenin tüm kültürlere ve milletlere açık, çok uluslu ve çok sesli yapısı gereği, bu coğrafyanın geleceği adına oldukça önem arz ettiğini söyledi.

Bu yıl ortaya koyulan temanın yine bölgenin ve dünyanın geleceği adına oldukça önem verdikleri "belirsizlikler çağı" üzerine kurulduğunu dile getiren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda, tüm dünya ve bölgemiz, tam anlamıyla belirsizlikler çağını yaşıyor. Belirsizlikler, uzun süreli olduğunda, insan üzerinde 'endişe' oluşturucu etkiye sahip. Bu endişe ortamı, üreticiden tüketiciye, yatırımcıdan tedarikçiye, ekonominin her kademesinde belli ölçülerde etkiye sahip. Ne kadar kaçınsak da küreselleşme sonucunda dünyanın herhangi bir noktasında meydana gelen sorun, bir süre sonra ülkemizin ve bölgemizin hatta tüm dünyanın sorunu haline gelebiliyor. Bunu net bir şekilde, salgın sürecinin başında da gördük."

Gülle, zirvenin en temel amacının, "iş birliğini geliştirecek bakış açılarını ortaya koyarken, aynı zamanda geleceği her boyutu ile tartışıp çözümler ortaya koyacak bir ekosistem oluşturmak" olduğunu bildirdi.

Bu ekosistemin ortaya çıkarılabilmesi halinde olası krizlerde çok daha hızlı reaksiyon verilebileceğini kaydeden Gülle, böylece belirsizliklerin kısa sürede bertaraf edilebileceğini vurguladı.

"İHRACATTA YAKALANAN BAŞARILARI DAHA İLERİYE GÖTÜRMENİN ZAMANI GELDİ"

İsmail Gülle, salgının etkisiyle küresel tedarik zincirlerinde yeni bir dönüşüm sürecinin tüm dünyada etkisini iyiden iyiye hissettirdiği ve bölgeselleşme eğiliminin giderek daha da yükseldiğini belirterek, 2020 Kasım'da imzalanan Asya Bölgesel Ekonomik Anlaşması'ndan bahsetti.

Gülle, Türkiye'nin de yakın coğrafyadaki ülkelerle iş birliğini artıracak çalışmalara hız vermesi, küresel tedarik zincirlerinin ortaya çıkardığı değişim rüzgarını yakalaması gerektiğini vurguladı.

Belirsizlikler çağında istikrar sağlamanın en önemli yolunun "bakış açılarını değiştirmek" olduğuna dikkati çeken Gülle, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle sektörel anlamda ihracat pazarlarımızı daha da çeşitlendirmeliyiz. Pazar payımızın nispeten düşük olduğu pazarlara yönelmeli, rekabet gücümüzün yüksek olduğu ürünleri ön plana çıkarmalıyız. Çünkü, Türk ihracatçısının büyük hedefleri var. Büyük hedefler, büyük sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Her platformda dile getiriyoruz, en büyük hedefimiz 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' diyoruz. Bunu sağlamak için, pazar çeşitlendirmesi, markalaşma ve katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, ihracatta yakalanan başarıları tüm coğrafyayla beraber daha da ileriye götürmenin zamanının geldiğini belirterek, "Dostlarımızla olan iş birliğini, karşılıklı ticareti, kazan-kazan prensibi ile daha da geliştirmeyi arzuluyor, hedeflerimize omuz omuza yürüyoruz. İnanıyorum ki bu bilincimiz, bizleri her zaman daha da ileriye, hedeflerimizin de ötesine taşıyacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ÜLKELERİN REGFAHI İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Önceki Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos ise salgının küresel ekonomiye ve devletler arası ilişkilere verdiği sıkıntılardan bahsederek, "Bu krizlerin önüne geçmenin en büyük yolu çok uluslu iş birliği ve diyalog. Uluslararası seferberlik, krizlerin önüne geçmede büyük önem arz ediyor. Bu salgın için en önemli ilaçlardan." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde yaşanan sıkıntılara değinen Avramopoulos, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu anlaşmazlıklar dünyanın çok uluslu devletlerini de etkiliyor. Her iki ülkenin eylemleri de uluslararası hukuk çerçevesinde olmalı. Geçmişte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuları defalarca konuştuk. Çok içten diyaloglar oldu. Zaman zaman farklı yaklaşımlar olabilir ancak uzlaşı her zaman mümkündür. Her iki tarafta da iyi niyetli liderler ve yaklaşımlarla problemleri çözmek mümkün. Yunanistan ve Türkiye karşılıklı ziyaretlerde fark yaratmalı. İki ülkenin refahı ve salahiyeti için elimizi taşın altına koymalıyız. Köprüleri inşa etmekten imtina etmemeliyiz."

"İSTANBUL'DAN DÜNYAYA UZANACAK DİYALOGLARA EEV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Boğaziçi Zirvesi Kurucusu Cengiz Özgencil de etkinlikte yaptığı konuşmada, zirvenin bu yılki açılış tarihinin çok anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldiğini belirterek, "Ülkemizde ve tüm dünyada kadın ve erkeklerin profesyonel yaşamdan sosyal hayata, tüm kulvarlarda eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasına olan inancımızın altını, kurulduğumuz yıldan bu yana her sene olduğu gibi bu sene de gerçekleştireceğimiz Kadın Liderler Paneli ile çiziyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan dünyaya uzanacak diyaloglara ev sahipliği yapmaktan heyecan duyduklarını aktaran Özgencil, şunları kaydetti:

"Çözüm odaklı düşünerek, birlik ve beraberlik içinde ortak geleceğimize hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. 11 yıl önce kurulduğumuz günden bu yana, tüm amacımız bağımsız bir fikir kuruluşu olarak ülkemizin, coğrafyamızın ve dünyanın refah ve barışı adına diyalog ortamları yaratmak oldu. 11 yıldır 90 ülkeden sayısız fikir insanının farklı konulara dair görüşlerini Boğaziçi Zirvesi çatısı altında paylaşmalarına ve iş birliği kurmalarına vesile olmanın yanında, fikirler üzerine kurulan dostlukların ne kadar değerli olduğunu bu yıl belki de tüm zamanlardan daha iyi anladık."

UİP Onursal Başkanı ve TAG-Org Kurucu Başkanı Talal Abu-Ghazaleh de ABD ve Çin arasındaki ihtilafın bir anlaşma ile çözülmesini umduklarını dile getirerek, "Dünyanın yönetimi ve yeni düzenin tesisi noktasında bir anlaşmaya varılacaktır diye umut ediyoruz. Çok kutuplu bir dünyanın zemini tesis edilecektir diye düşünüyoruz. Böylesi küresel bir anlaşmanın tesis edilmesi uzun zaman alacak bir husus. Bunun ne zaman olacağı hususunda şahsi olarak bir öngörüm halihazırda bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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