Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği Senagal'de, Senegal lideri Sall ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2019 verileri iki ülke arasındaki ticaretin ilerletilmesi noktasında daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bugünkü hedefimiz 1 milyar dolarlık hedefe ulaşmaktır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Yükselen Senegal kalkınma planı diğer bölge ülkelerine de örnek teşkil ediyor. Türk firmaları ulaşım, inşaat, sağlık, altyapı farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projelerle bu plana katkı sağlıyor.

Türkiye'nin potansiyelini Senegal'de tanıtmak, Senegal'i Türkiye'de tanıtmak aynı derecede önemlidir. Senegal FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlatan ve bize hak veren bir ülkedir. Maarif Vakfımız Senagal'de 13 okulda eğitim-öğretim faaliyetini sürdürüyor. 50 Senegal'li öğrenci ülkemizde yüksek öğrenim görüyor. Kadim medeniyetlerin temsilcileri olan Türkiye ile Senegal arasında köklü, tarihi, kültürel bağlar bulunuyor. Ortak geçmişimizden ilham alarak geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz. Afrika ortaklık politikamız bakımından bu husus önem taşıyor. Senagöl'den önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde kıtanın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş bulunuyorum.

Afrika'nın yaşadığı acılara politik, stratejik, çıkar odaklı değil insani ve vicdani nazarla yaklaşıyorzu. Son yıllarda imzaladığımız anlaşma ve kararlarla, uygulamaya koyduğumuz ortak projelerle farklı bir işbirliği modelinin mümkün olduğunu gösteriyoruz. 21. yüzyılın aynı zamanda Afrika yüzyılı olacağına inancıyla işbirliğimizi arttıracağız. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençlerimiz noktasında önemli bir adım. Demir çelikte çok ciddi bir yatırımın temelinin burada Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli.

Savunma sanayine yönelik atılacak adımlar çok büyük önem arzediyor. Turizmde, enerjide aynı şekilde bu adımları atmakta kararlıyız. Senegal'in bize gereken desteği vereceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim nezdinde Senegal halkına şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Savunma sanayine yönelik atılacak adımlar çok büyük önem arzediyor. Turizmde, enerjide aynı şekilde bu adımları atmakta kararlıyız. Senegal'in bize gereken desteği vereceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim nezdinde Senegal halkına şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir ve bu kişi Kaddafi döneminde Kaddafi'ye de o zaman ihanet etmiş ve Kaddafi'nin yanından kaçıp Amerika'ya sığınmıştır. Yıllarca Amerika'da yaşamış olan birisidir. Şimdi de Abu Dabi yönetiminin vermiş olduğu destekle, parasal kaynakla silah, mühimmat, araç gereç herşeyi Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktır. BM Güvenlik Konseyi'nin tanıdğı bir liderle, dünyada uluslararası camiada kimsenin tanımadığı kişiyi yanyana koyabilir miyiz? Bu mümkün mü? Hafter denilen kişiye de bu noktada konumunu belirleyip oraya onu oturtmak lazım. Şu anda onun resmi ne Libya'da ne uluslararası camiada hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur.