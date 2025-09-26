Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 18:59 Güncelleme: 26.09.2025 - 19:49
        Starmer ile telefonda görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

        İngiltere Başbakanı Starmer’ı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanımız, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti."

