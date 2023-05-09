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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman El-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Sudan'da can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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