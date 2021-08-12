Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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