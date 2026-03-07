Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarını Dolmabahçe'de kabul etti; görüşmede Hakan Fidan, Alparslan Bayraktar ve Burhanettin Duran da hazır bulundu

        Giriş: 07.03.2026 - 18:33
        Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.

        Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.

