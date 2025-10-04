Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile beraberindeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulünde, sporcularla tek tek tokalaştı.

Buradaki konuşmasında, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başpehlivanı olan ve 3'üncü kez başpehlivanlık kemerini kuşanan Orhan Okulu'ya başarılar dileyen Erdoğan, ikinci olan Feyzullah Aktürk'ü de tebrik ettiğini, gelecekte hedeflerine ulaşacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde birinci ve ikinci olan güreşçiler ile farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanları da tebrik ederek, muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Erdoğan, bu vesileyle isimlerini er meydanına altın harflerle yazdıran Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet başta olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm pehlivanları rahmetle yad etti.

Geleneksel güreş dallarını yaşatmaya, güreşçilerin yanında olmaya güçlü şekilde devam ettiklerini belirten Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun bu noktada çok önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.