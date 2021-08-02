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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da telefonla 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki yaşlı amcayla telefonla konuştu
Yangın bölgesindeki yaşlı amcayla konuştu
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İHA

28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık ve Silifke orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilgili bürokratlarla yangından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Elvan, zararlarının tamamının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR YANMAKTAN KURTULDUK"

Elvan ayrıca ziyaretler sırasında karşılaştığı 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü. Telefonda geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Çok büyük geçmiş olsun" dedi.
Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu.

Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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