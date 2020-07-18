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HaberlerOtomobil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikası açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde konuşuyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon metrekare alanda kurulacak fabrikada 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Yıllık 175 bin otomobil üretme kapasitesi olan fabrikada ilk araçların ise 2020 yılının sonunda banttan inmesi planlanıyor

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Aziz milletim, kıymetli misafirler, hanımefendiler beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Tarihi bir adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin otomobillerini tanıtmış, örnek modelleri kamuoyumuzla paylaşmıştık. Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz onyıllardır hasretini çektiği projeye büyük ilgi teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi, içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüvenin artmasından rahatsızlık duyanlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Hayatlarında bir tek çivi bile çakmamış olanlar koro halinde iftira yarışına koyuldular. Menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da varmış manşetleriyle seviyelerini, cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadık. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi atanların eline yüzüne bulaştı. 7'den 70'e 83 milyonun tamamı milletimizin her bir ferdi ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içerden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Biz de bu beklentileri boşa çıkarmamamız için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Tüm dünyanın yatırımları durdurduğu veya askıya aldığı dönemde Türkiye olarak her alanda projelerimize hız verdik. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseldi. Bugün temelini attığımız Türkiye'nin otomobili fabrikası ise işte bu yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Bugün burada yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa üretim kompleksidir. Milli otomobillerimizin üretim öncesi, sonrasına kadar ki tüm süreçleri buradan idare edeceğiz. Tüm otomobillerin arge ve tasarımı burada yapılacak seri üretime burada geçilecek. Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatandaşımıza hizmet verecek. Çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre hassasiyetimizi de en üst düzeyde tutuyoruz. İnşaatta kullanacağımız çevre dostu teknolojilerle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Büyük, güçlü, yenilikçi ülkemizin sembollerinden biri olacak bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum. Emeği geçenleri ve emeği geçecek olanları şimdiden tebrik ediyorum. Dünyada bütün başarıların arkasında azim, cesaret ve mücadele vardır. Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Türkiye'nin bir asra yaklaşan kalkınma mücadelesinde bunların hepsi fazlasıyla yaşandı. Ülkemizin özellikle ekonomide, üretimde, sanayide, finansta, dış politika ve güvenlikte bağımsızlığını sağlamaya dönük tüm hamleleleri gizli bir elin müdahalesiyle hep engellenmiştir. Nuri Demirağ uçak fabrikası, Nuri Dilligil'in fabrikası merhum Erbakan hocamızın gümüş motor projesi birileri tarafından hep engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır. Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle Türkiye'nin şeftali yerine motor üretmek istemesi daima birileri tarafından engellenmiştir.

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