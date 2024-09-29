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        Haberler Spor Basketbol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A. Efes'e kupasını takdim etti - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A. Efes'e kupasını takdim etti

        37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda A. Efes şampiyonluğa ulaşırken, kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:22 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:22
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        Erdoğan, Anadolu Efes'e kupasını takdim etti!
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        37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko ile A. Efes arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Müsabakadan 83-82'lik skorla galip ayrılan A. Efes, 14. kez kupayı müzesine götürdü.

        Mücadelenin ardından madalya töreni düzenlendi. Karşılaşmayı 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Elijah Bryant, 'En değerli oyuncu' seçilirken ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

        Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lacivert-beyazlılara kupa ve madalyalarını takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Shane Larkin'e verdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bulunduğu bölüme giderek tek tek oyuncularla tokalaştı ve tebrik etti.

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