        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni açtı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hastanenin Aydın'ın sağlık ihtiyaçlarını komşu illere gitmeden karşılayacağını söyledi. 65,5 milyar TL yatırımla hayata geçen tesiste 368 poliklinik, 34 ameliyathane, 250 yoğun bakım yatağı, nükleer tıp merkezi, 45 diyaliz cihazı, MR ve tomografi üniteleri ile 2.609 araçlık otopark bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 18:11 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:11
        Aydın Şehir Hastanesi'ni açıldı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni tesisin kentin sağlık ihtiyaçlarını yerinde karşılayacağını belirtti. “Bu eser artık Aydın’ın komşu illere gitmesini gerektirmeyecek” diyen Erdoğan, Aydınlılara selam ve teşekkürlerini iletti.

        Erdoğan, 1.300 yatak kapasiteli hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde hizmet vereceğini açıkladı. Hastanede 368 poliklinik, 34 ameliyathane, toplam 250 yoğun bakım yatağı, nükleer tıp merkezi, 45 diyaliz cihazı ile MR ve tomografi üniteleri bulunuyor. 65,5 milyar liralık yatırımla tamamlanan tesiste, açık ve kapalı olmak üzere iki otoparkta toplam 2.609 araçlık kapasite yer alıyor.

        Aydın’ı “Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biri” olarak niteleyen Erdoğan, katılımcılara “coşku, dayanışma ve ahde vefa” için teşekkür ederek, hastanenin kenti geleceğe daha güçlü taşıyacağını söyledi. “Aydın Şehir Hastanesi her açıdan şehrimize layık bir eser oldu” ifadelerini kullandı.

