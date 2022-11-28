Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! 28 Kasım Kabine Toplantısı kararları nedir?
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili olarak açıklamaları merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: Kamudaki sözleşmeli personelin kamuya geçirilmesini değerlendirdik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin kadroya geçmesi için 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacak. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3 artı 1 yıllık zamanda gerçekleşecek. Henüz bu süreyi doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! 28 Kasım Kabine Toplantısı kararları nedir?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kamuda sözleşmeli personelin durumuyla ilgili olarak beklenen açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. "Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"AMACIMIZ RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ATEŞKES"

Rusya ve Ukrayna liderleriyle kimi zaman yüz yüze, kimi zaman telefon görüşmeleriyle bölgemizde yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Önceki hafta bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkiyatın 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK ETME AHDİMİZİ TEKRARLIYORUZ"

Güney sınırlarımızca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Karkamış'ta 5 yaşındaki evladımızla 22 yaşında öğretmenimizi katleden terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum.

"DÜZCE DEPREM BÖLGESİNDE 87 MİLYON LİRA KULLANILDI"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki sarsıntıyla bir kez daha hatırladık. Hamdolsun önemli yıkıma ve kayba sebep olmayan depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer almış, her türlü destek sağlanmıştır. Acil yardım ödeneği olarak 87 milyon lira deprem bölgesinde kullanılmış, 7 bin 500 haneye eşya desteği verilmiş, hafif hasarların tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Düzce, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizdeki daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

"KİMSEDEN İZİN ALMADIĞIMIZ GİBİ KİMSEYE HESAP DA VERMEYİZ"

Yarın turizmcilerimizle bir araya geleceğiz. Çarşamba günü ülkemize atanan yeni büyükelçilerimizi kabul edeceğiz. Cuma günü Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı açıklayacağız. Yeni nesillere tüm hayallerini gerçekleştirebilecekleri Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü Kabine Toplantımızda güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir. Binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak gerekir. Biz kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etme durumunda değiliz.

"TEMEL İLKELERDEN ÖDÜN VERMEYEREK DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE"

Küresel güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek hadiseler yaşadığımız dönemde Türkiye maruz kaldığı sayısız haksızlığa ve ambargoya rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmiştir. Artık içi ve altı boş tehditlere kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye düşmanı lobilerin zorlamasıyla, siyasi söylem düzeyinde eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanların da bu gerçekle yaşamaya alıştıklarını görüyoruz. Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı, temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bölgesel, siyasi, insani krizlerdeki farklı yaklaşımlarımız sebebiyle ilişki seviyesini düşürdüğümüz kimi ülkelerle selamı sabahı ilanihaye kesmedik. Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücü aynı zamanda umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin teminatıdır.

Sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz yerlerde hiçbir kardeşimizin endişesi olmasın. Kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine göre ayrımcılık yapmayız. Attığımız her adım hepimiz için daha güzel geleceğin inşa etme amacını taşımaktadır. Hiçbir yere öldürmek, yıkmak, yok etmek için gitmedik, gitmeyiz. Yaşatmak, ihya ve inşa etmek için varız. Hiç kimse Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin dostluk ve işbirliği merkezli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın.

Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın, bu ülkenin tarihinde sömürge, vahşet, bencillik yoktur. Bu ülkenin tarihinde sadece adalet, şefkat, merhamet, birlikte yaşama tecrübesi vardır. Sivil veya asker verdiğimiz her şehidin şanlı hatırası bu kutlu mücadelede yolumuzu aydınlatan ışık olarak ebediyen kalbimizde yanacaktır.

Bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur. Çok güvendikleri ülkelerde hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramayacaktır.

En yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin, asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamaları son dönemde yapılmıştır. İstihdamdaki artış, sosyal güvenlik sisteminin dengesine olumlu yansımıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur.

Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.

Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

Sanayimizin en büyük sıkıntısı olan çırak, kalfa ve usta ihtiyacının karşılanması yolunda önemli mesafe kat ettik. 7 uluslararası meslek lisesi kurduk. Perşembe günü İstanbul'da yapılacak OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde bu alandaki çalışmalarımızı katılımcılarla değerlendireceğiz.

Yılın ilk yarısında Merkez Bankası kaynaklarından yüzde 9 faiz oranı, 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeyle 150 milyar lira yatırım kredisi kararı almıştık. 100 milyar lirasını sanayi, 50 milyarı turizm sektörlerine tahsis etmiştik. Bugüne kadar ülkemizin 60 farklı şehrinden 500'e yakın firma 75 milyar lira kredi kullandı. Yatırımcılarımızı ihracata yönelik alanlar başta olmak üzere bu krediden istifade etmeye davet ediyorum.

Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş eğilimine gireceği bir süreçteyiz. Bu dönemde yeni bir kampanyanın alevlendirdiğini görüyoruz. Ortaya koyulan ithamlar Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamayı devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü, töre infazı çıktı!
GÜNDEM Bebekle yürürken öldürülmüştü, töre infazı çıktı!
Didem Arslan Yılmaz o cinayetin peşini bırakmadı
GÜNDEM Gösterdikleri yerde insan kemikleri bulundu!
Altılı Masa'dan ortak açıklama: Sınırlarımızın korunması dış politikada temel öncelik
GÜNDEM 6'lı Masa'dan ortak açıklama
Tamire bırakılan otomobili başka bir tamirci çaldı
GÜNDEM Tamire bırakılan otomobili başka bir tamirci çaldı
Taş duvar ustası evinde ölü bulundu
GÜNDEM Taş duvar ustası evinde ölü bulundu
Altay kalecisini darp eden zanlı tutuklandı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Altay kalecisini darp eden zanlı tutuklandı
Adana'da husumetli vahşeti! Sopalarla dövülerek öldürüldü - En son haberler
GÜNDEM Husumetli vahşeti! Sopayla öldürüldü
Balıkesir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Balıkesir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor
GÜNDEM Sakarya Nehri'nde hummalı çalışma
Muğla'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Minibüs devrildi! 4 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.