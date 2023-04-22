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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz. Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.

Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz.

Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız."

"Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramı 6 Şubat depremlerinin yüreğimizde açtığı yaraların gölgesi altında geçirdik. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bin yıllık vatanımız nice güzelliklerinin yanında afetleri ile bizimle yaşıyor. Bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, derelerin önünü kesmeyerek afetlere hazırlıklı olmaktır. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp inşaatlara başladık. 319 bin konutu bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

Deprem bölgesine yaptığım son ziyaretlerin tamamında köy evlerinin ve konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Sadece konut yapmıyoruz. Okulu ile, çarşısı ile, pazarı ile, yeşil alanlarıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. Şehirlerimizin tamamının alt yapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak, konutla birlikte istihdamı da gözetiyoruz. Daha önce pek çok depremde, selde, yangında vatandaşlarımızı yeni evleri ile buluşturduk.



Sanayi siteleri kurarak konutla birlikte istihdamı da gerçekleştireceğiz. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek yılda 300 konutu dönüştürerek İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.



Bay bay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de bunu yaptık mı? Hadi sen de yap. Yapamazsın. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşümün müjdesini milletimiz ile paylaştık. Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışma ile 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da susuzluk, çamur vardı. Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı? Kimdi? CHP. Büyükşehirde o vardı, ilçede de o vardı. Biz oraları park bahçe hale getirdik. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz.



Bay Bay Kemal ve onun yandaşları 'Hani Karadeniz'den doğalgaz çıkacaktı' diyordu. 2-3 akşamdır doğalgazın nasıl yandığını Karadeniz'de, Sakarya'da görmedin mi? Ama bunlarda göz var bakar kör, kulak var duymaz.

Kırsaldan giderek kopan gençlerimizi yeniden üretimle buluşturuyoruz. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nın üretimin yüzyılı yapmaktır, üreticinin yüzyılı yapmaktır.

Ülkemizin artık felaketlerin yıkıcı etkilerine teslim olmadığının en güzel örneği burada gördüğünüz manzaradır. Bir yandan temel atıyor, bir yandan anahtar teslim etmeye başlıyor, bir yandan da tarihimizin en önemli kırsal dönüşümü gerçekleştiriyoruz.

Dünyada bu kadar büyük bir afetin ardından bu kadar kısa sürede arama kurtarmadan, enkaz kaldırmaya geçici konutlardan kalıcı konut inşasına kadar böyle bir sürat yoktur. Her yer konteyner kentlerle dayandı döşendi. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları hızla yükseliyor.



Biz bazı deprem turistleri gibi fotoğraf çektirmeye gelmiyoruz, biz hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz. Acılarını paylaşırken hayatlarını daha iyiye götürecek her şartı kendilerine sağlamaya devam edeceğiz.

Gaziantep sadece bu bölgemizin değil ülkemizin üretim, istihdam, ihracat merkezleri arasında yıldızı parlayan şehrimizdir. 1240 fabrikaya sürekli yenileri ilave ediyor. 6. Organize Sanayi Bölgesi de devreye girdiğinde bu rakam 2 bine çıkacak. Sanayi, turizm, tarım ve insani yardıma kadar her alana kadar şehrimizin başarılarını yakından takip ediyoruz.

Amanos tünellerinin inşasına yakında başlıyoruz. Bu tüneller Hatay'ın muazzam potansiyelini Anadolu ile bulaştırarak şehrin kısa sürede deprem durgunluğunu özellikle üzerinden atmasına vesile olacaktır. Nurdağı ve İslahiye'ye ekonomik katkı sağlayacak projelere özel destek veriyoruz. Şimdi Nurdağı'nda organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

Gaziantep şehir merkezinde 50 bin konutluk bir proje planlıyoruz. Tüm şehirlerimiz gibi Gaziantep ve ilçelerini daha iyi konuma getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda teslimini yapacağımız buradaki köy evleriyle elhamdülillah bir adımı açık ve net attık. Hepsinden öte Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla önceliklerimizin başına Karadeniz doğalgazını geçirdik. Karşımızdaki muhalefet inansa da inamasa da Karadeniz'in gazını karayla buluşturduk.

Karadeniz'deki gelirin bir kısmıyla Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz. Bir taraftan da Gabar'dan da karadan çıkacak olan petrol. Bunlarla Türkiye çok daha vakur, kararlı bir şekilde geleceğe yürüyor. Bu banka kadınlarımızın emekliliğini desteklemekten, gençlerimizin evliliğine, istihdamına bedelsiz katkı sağlamak kadar pekçok alanda hizmet verecek.

AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı LGBT'ye karşı mı? Peki CHP, İP, HDP karşı mı? Bunlar LGBT'ci. Bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. 14 Mayıs kadına şiddetin yanında olanlara, LGBT'cilere ders verme günü olacaktır. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de milletimizle birlikte zafere ulaştıktan sonra, dehrem şehirlerimizi beraberce ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Köy evlerini teslim ettiğimiz vatandaşlarımıza yeni yuvalarında güle güle oturmalarını diliyorum.