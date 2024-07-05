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        Haberler Magazin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Van Kültür Yolu Festivali'ne mesaj

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Van Kültür Yolu Festivali'ne mesaj

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı olan Van 'Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde, 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri' etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğe özel bir mesaj iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:40
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        Van Kültür Yolu Festivali'ne mesaj yolladı
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        Dün Van İl Halk Kütüphanesi Konferans Salon'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın moderatörlüğünde ve Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, M. Halit Yalçın (Xalid Sadini), Abdulhâdî Timurtaş'ın katılımları ile 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri' etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte; aralarında Molla Ahmed-i Cezîrî Dîvânı, Fakî-yi Teyran Dîvânı, Molla Hüseyin El Bateyi'nin Bateyî Mevlidi (Mewlûda Nebî), Hakkârili Pertev Bey Dîvânı, Seyfü'l-mülûk ve Bediü'l-Cemâl Destanı ve Dîwana Şêxê Meczûb gibi önemli eserlerin yer aldığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 önemli klasik Kürtçe edebiyat eseri tanıtıldı.

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        Etkinlik sonunda Kürtçe Edebiyat Eserlerinin yayımlanmasında emeği geçen isimlerin imzaladığı kitaplar, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce katılımcılara hediye edildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından etkinlik katılımcılarına özel olarak iletilen mesaj ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan tarafından okundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Aziz Vanlılar, değerli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Van Kültür Yolu Festivali'nin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Festival kapsamında düzenlenen 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri' konulu programın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu organizasyonlarda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Kültür ve sanat içerikli pek çok programın yer aldığı bu festivalin Van'ın gelişen yüzünün sembolü olacağına inanıyorum.

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        Klasik Kürtçe Edebiyatın temayüz ettiği Cizre, Hemedan, Van, Erdelan, İmadiye, Bitlis, Hakkâri, Doğubayazıt, Müküs, Hizan, Meyafarikin, Siirt, Diyarbakır gibi merkezler, aynı zamanda medreseleriyle de adından söz ettiren şehirlerimizdir. Edebiyatla beraber tarih, felsefe, musiki, mimari, mühendislik, matematik ve astronomi alanlarında da önemli çalışmalara imza atan bu medreselerden alanının zirvesine çıkmış nice alimler, edipler, şairler yetişmiştir.

        Ali-yi Harîrî, Melayê Cizîrî, Ahmedi Hânî, Feqiyê Teyran gibi nice kelam, kalem ve ilim erbabı eserlerini sadece bu toprakların insanlarına değil; bütün bir insanlığa armağan etmişlerdir. Van'da düzenlenen bu programı, Kürtçenin Şaheserlerinin özellikle gençlerimize tanıtılması ve medeniyetimizin ihtiva ettiği zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması bakımından çok değerli buluyorum. Bu vesileyle etkinliklere katkı sunan herkesi tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Van Kültür Yolu Festivali
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