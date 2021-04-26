Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü 0:00 / 0:00

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Cenevre'de 27-29 Nisan'da düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.