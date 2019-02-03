- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Adaylarımızın 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceklerine ilişkin bir endişemiz yok ancak arzumuz bu ipi en üst noktada göğüslemeleri." dedi.
Oktay, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği'nce düzenlenen Arabaşı Programı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik için 15 Temmuz'da mücadele verdikleri Kahramankazan'da bugün yine aynı ruh ve kararlılıkla bir arada olduklarını belirtti.
Başkentte yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelmekten ayrıca mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, hayatı boyunca nerede olursa olsun hep Yozgatlılığıyla gurur duyduğunu söyledi.
Yaptığı tüm görevlerde, Yozgatlının her meselesini kendi meselesi olarak gördüğünü ve imkanları ölçüsünde çözümüne katkıda bulunduğunu vurgulayan Oktay, "Yozgat deyince, sadece mevcut il sınırlarını anlarsak, eksik yapmış oluruz. Nasıl ki Türkiye sınırlarından daha büyük ise Yozgat da Yozgat sınırlarından daha büyüktür. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Antalya'ya kadar yurdumuzun dört bir tarafında Yozgatlı hemşehrilerimiz yaşıyor, çalışıyor ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyor. Yurt dışında birçok ülkede gurbeti sıla eyleyen, çalışan, gayret eden hemşehrilerimiz var. Dolayısıyla Yozgat'ın geleceğini planlarken Yozgat'ın yurt içindeki ve yurt dışındaki bu potansiyelini dikkate almak gerekir." diye konuştu.
"YOZGAT'IN YAPTIĞI İHRACAT YETERLİ DEĞİL"
AK Parti iktidarları döneminde, memleketleri cazibe merkezine dönüştürmek, vatandaşlara sunulan imkanları çeşitlendirmek ve sosyal şartları iyileştirmek için birçok adım attıklarına değinen Oktay, ülkenin şehirleriyle her geçen gün daha da geliştiğini ve kalkındığını dile getirdi.
Yozgat'ın Organize Sanayi Bölgeleri, havalimanı ve hızlı tren hattı gibi atılımlarla yarına bugünden daha umutla baktığına işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımızın hizmetine sunulan eğitim, sağlık gibi önemli alanlardaki kamu yatırımları ile tarım ve hayvancılık destekleri sayesinde Yozgat’ta ekonomi ve istihdam alanında ilerlemeler sağlanmıştır. Biz de bu gayrete bölgesel kalkınma için şehirlerimizin güçlendirilmesi hamlesiyle destek vermekteyiz. Sadece kamunun getireceği yatırımlarla değil, iç dinamikleriyle, iş adamı, sivil toplum örgütleri ve kendi vatandaşlarının gayretleriyle geleceğe çok daha umutla bakan bakan bir Yozgat istiyoruz. Yozgat'ın yaptığı ihracat yeterli değil. Ürettiği katma değer daha fazla olmalı. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek."
YEREL SEÇİMLER
Şehirlerin kalkınmasında en önemli aktörlerden birinin belediyeler olduğunu anlatan Fuat Oktay, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.
Oktay, kendisinden önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerini anlattığını anımsattı.
Özhaseki'nin, herkesin hayatına değecek çok önemli, detaylı projeleri hayata geçireceğine inandığını aktaran Oktay, şunları kaydetti:
"Sayın Özhaseki'nin bakanlığı dönemindeki ve Kayseri'deki hizmetlerine, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilikte oluşturduğu modele ve gönül beleyeciliğine adadığı gönüle yakından şahidim. Ankara'daki bütün belediye başkan adaylarımıza, Cumhur İttifakı'nın adaylarına desteklerinizi istiyorum. Adaylarımızın 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceklerine ilişkin bir endişemiz yok ancak arzumuz bu ipi en üst noktada göğüslemeleri. Ankara'da da Yozgat'ta da yerel yönetimlere 'memleket işi gönül işi' diyen samimi bir anlayışın hakim olacağına yürekten inanıyorum. Hem arabaşının hem muhabbetin damaklarımızda kalan tadıyla, gönül sofralarımızda daima birlikte olmayı temenni ediyorum."
Fuat Oktay, daha sonra AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.