Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Adaylarımızın 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceklerine ilişkin bir endişemiz yok ancak arzumuz bu ipi en üst noktada göğüslemeleri." dedi.

Oktay, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği'nce düzenlenen Arabaşı Programı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik için 15 Temmuz'da mücadele verdikleri Kahramankazan'da bugün yine aynı ruh ve kararlılıkla bir arada olduklarını belirtti.

Başkentte yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelmekten ayrıca mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, hayatı boyunca nerede olursa olsun hep Yozgatlılığıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yaptığı tüm görevlerde, Yozgatlının her meselesini kendi meselesi olarak gördüğünü ve imkanları ölçüsünde çözümüne katkıda bulunduğunu vurgulayan Oktay, "Yozgat deyince, sadece mevcut il sınırlarını anlarsak, eksik yapmış oluruz. Nasıl ki Türkiye sınırlarından daha büyük ise Yozgat da Yozgat sınırlarından daha büyüktür. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Antalya'ya kadar yurdumuzun dört bir tarafında Yozgatlı hemşehrilerimiz yaşıyor, çalışıyor ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyor. Yurt dışında birçok ülkede gurbeti sıla eyleyen, çalışan, gayret eden hemşehrilerimiz var. Dolayısıyla Yozgat'ın geleceğini planlarken Yozgat'ın yurt içindeki ve yurt dışındaki bu potansiyelini dikkate almak gerekir." diye konuştu.

"YOZGAT'IN YAPTIĞI İHRACAT YETERLİ DEĞİL"

AK Parti iktidarları döneminde, memleketleri cazibe merkezine dönüştürmek, vatandaşlara sunulan imkanları çeşitlendirmek ve sosyal şartları iyileştirmek için birçok adım attıklarına değinen Oktay, ülkenin şehirleriyle her geçen gün daha da geliştiğini ve kalkındığını dile getirdi.

Yozgat'ın Organize Sanayi Bölgeleri, havalimanı ve hızlı tren hattı gibi atılımlarla yarına bugünden daha umutla baktığına işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın hizmetine sunulan eğitim, sağlık gibi önemli alanlardaki kamu yatırımları ile tarım ve hayvancılık destekleri sayesinde Yozgat’ta ekonomi ve istihdam alanında ilerlemeler sağlanmıştır. Biz de bu gayrete bölgesel kalkınma için şehirlerimizin güçlendirilmesi hamlesiyle destek vermekteyiz. Sadece kamunun getireceği yatırımlarla değil, iç dinamikleriyle, iş adamı, sivil toplum örgütleri ve kendi vatandaşlarının gayretleriyle geleceğe çok daha umutla bakan bakan bir Yozgat istiyoruz. Yozgat'ın yaptığı ihracat yeterli değil. Ürettiği katma değer daha fazla olmalı. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek."

YEREL SEÇİMLER

Şehirlerin kalkınmasında en önemli aktörlerden birinin belediyeler olduğunu anlatan Fuat Oktay, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Oktay, kendisinden önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerini anlattığını anımsattı.

Özhaseki'nin, herkesin hayatına değecek çok önemli, detaylı projeleri hayata geçireceğine inandığını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Sayın Özhaseki'nin bakanlığı dönemindeki ve Kayseri'deki hizmetlerine, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilikte oluşturduğu modele ve gönül beleyeciliğine adadığı gönüle yakından şahidim. Ankara'daki bütün belediye başkan adaylarımıza, Cumhur İttifakı'nın adaylarına desteklerinizi istiyorum. Adaylarımızın 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceklerine ilişkin bir endişemiz yok ancak arzumuz bu ipi en üst noktada göğüslemeleri. Ankara'da da Yozgat'ta da yerel yönetimlere 'memleket işi gönül işi' diyen samimi bir anlayışın hakim olacağına yürekten inanıyorum. Hem arabaşının hem muhabbetin damaklarımızda kalan tadıyla, gönül sofralarımızda daima birlikte olmayı temenni ediyorum."

Fuat Oktay, daha sonra AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.