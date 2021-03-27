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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrasında bugün de yerli aşı üretim projelerinde görev alan araştırmacılarla çalışan ilaç sektörü yöneticileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
Yerli aşı ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
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AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda Oktay, Nobel İlaç, Vetal AŞ, Cinnagen İlaç, Turgut İlaç ile Abdi İbrahim İlaç'ın yönetici kadrolarıyla görüştü.

Toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 aşamasında olan firmaların geldiği son durum ve seri üretime yönelik kapasiteleri ile ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteğe ilişkin konular ele alındı.

KANDİL MESAJI

Öte yandan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Berat Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Kandili'nin milletimiz, İslam alemi ve de tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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