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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni yıl mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni yıl mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024'te de terörle kararlı mücadeleden taviz verilmeyeceğini, Gazze için yürütülen insani diplomasinin en üst seviyede sürdürüleceğini, deprem bölgesinde kalıcı konutları hak sahiplerine teslim ederek güvenli şehirler inşa edileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:51 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:51
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni yıl mesajı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2023'te Türkiye'de ve dünyada uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek ve tarihe geçecek olayların yaşandığını anımsattı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde binlerce canın yitirildiğini hatırlatan Yılmaz, yılın son günlerinde Irak'ın kuzey bölgesinden gelen şehit haberleriyle yüreklerin yandığını belirtti. Yılmaz, şehitlere ve depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Ekim ayında ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı "insanlık dışı saldırılarla" tüm dünyanın ayağa kalktığını ifade eden Yılmaz, İsrail'in Filistin'de masum sivillere karşı yaptığı "sistematik zulmün", bu yıl 7 Ekim olayları ile soykırıma varan boyutlara ulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

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        Mayıs'ta Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük bir olgunluk içinde gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, seçimde vatandaşların büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yaparak bir kez daha güven tazelediğine işaret etti.

        Mecliste ise Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağladığını hatırlatan Yılmaz, "Bu sonuçlarla, Türkiye'de genel politikalar bakımından 5 yıl süreyle siyasi belirsizlikler ortadan kalktı. Seçim sonrası yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte, ortak akılla oluşturduğumuz politika dokümanları olan OVP, 12'nci 5 yıllık kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı programı ve bütçe ile politika belirsizlikleri ortadan kalktı. Böylece öngörülebilirliğin arttığı bir döneme girdik." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu gelişmelerle birlikte 2024 yılında terörle kararlı mücadelemizden taviz verilmeyecek. Gazze için yürüttüğümüz insani diplomasi en üst seviyede sürdürülecek. Deprem bölgesinde kalıcı konutları hak sahiplerine teslim ederek güvenli şehirler inşa edilecek. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlayacak, aylık bazda düşen enflasyon yıllık bazda da hissedilecek. 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimizin daha dengeli bir kompozisyonla büyümeye devam etmesi sağlanacak. Cari işlemler açığındaki dengelenme devam edecek."

        İstihdam dostu politikalarla 32 milyon olan istihdamın daha yüksek seviyelere taşınacağını ve mali disiplinden taviz vermeden bütçe disiplini oluşturulacağını aktaran Yılmaz, mesajında, "Bu vesileyle, önümüzdeki yılın vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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