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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı başladı!

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabının startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 00:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:25
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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı başladı!
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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı başladı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarışların Samsun etabının startı, İstanbul'dan verildi.

        Dört gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek yelkenciler, milli mücadelenin başladığı Samsun'da Kurtuluş Kupası'nın sahibi olabilmek için yarışacak.

        İstanbul Poyrazköy açıklarında yarışa başlayan yelkenciler, 400 deniz milini aşarak Samsun'a ulaşmak için mücadele edecek.

        Yarışmacılar, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce öğrencinin katıldığı törenle uğurlandı.

        Karadeniz'in zorlu şartlarında 4 gün boyunca yarışacak ekipler, 18 Mayıs'ta Samsun'a varacak. 19 Mayıs'ta Samsun'da Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu'nda düzenlenecek bayrak devir teslim törenine katılacak yelkenciler, denizde gerçekleştirilecek kortej geçiş töreninde de yer alacak. 19 Mayıs akşamında ise dereceye giren takımlara Tütün İskelesi Büyük Sahne'de düzenlenecek törenle kupaları takdim edilecek.

        İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapuru'nun rotasında Karadeniz'in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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