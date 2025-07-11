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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nurullah Okumuş atandı, ayrıca 4 üniversiteye rektör ataması gerçekleşti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.07.2025 - 01:31 Güncelleme: 11.07.2025 - 01:31
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        Atama kararları Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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