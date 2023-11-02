Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan-Caparov görüşmesine ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan-Caparov görüşmesine ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 21:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'la görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın birlik içinde bölgede insani ateşkes ve barışa giden yola katkı sağlayabileceğini söyledi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Sadır Caparov
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?