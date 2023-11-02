Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan-Caparov görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın birlik içinde bölgede insani ateşkes ve barışa giden yola katkı sağlayabileceğini söyledi."