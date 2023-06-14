Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Kabine'nin en önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Buna göre toplantının gündeminde asgari ücrette yapılacak ara zam olacak. Toplantıda ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Sunumda yeni dönemde gerçekleştirilecek ekonomi politikalarına ilişkin yol haritası kabine üyeleri ile paylaşılacak.

Toplantıda asgari ücret dışında memur ve emekli zamları konusu ile bayram ikramiyeleri konusunun da ele alınması bekleniyor.

Konutlarda yüzde 25 olan kira artışı sınırı 1 Temmuz tarihinde sona eriyor. Düzenlemenin uzayıp uzamayacağı da toplantının gündem maddelerinin arasında yer alıyor.

Toplantıda ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum da yapması bekleniyor.

Dış politikada da İsveç'in NATO üyeliği süreci de Kabine Toplantısı'nın önemli gündem maddelerinden biri olacak.