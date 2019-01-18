Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” dedi.



Fahrettin Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün son birkaç yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.



ABD'li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE TERÖRÜN HER TÜRÜYLE MÜCADELE EDİYOR

Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulanıyor.



Video terör örgütlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluşuyor.



“YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye’nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.

Altun, “Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” ifadelerini kullandı.