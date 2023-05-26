1 MİLYON 900 BİNİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.