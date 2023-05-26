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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi dün sona erdi. Yurt dışında katılım birinci turun üzerine çıkarak rekor kırarken, Ankara'ya iniş yapan uçakların taşıdığı oylar ATO Congresium'a ulaştırıldı

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  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan ve Ankara'ya iniş yapan uçakların taşıdığı oylar ATO Congresium'a ulaştırıldı.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    Yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan uçaklarla Ankara'ya getirildi.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    OYLAR GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GETİRİLDİ

    Uçakların inmesiyle oyların bulunduğu mühürlü çuvallar tırlara taşındı.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    Saat 03.35'de oyların tırlara taşınma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    Oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    1 MİLYON 900 BİNİ AŞTI

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne  3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

    Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında sandıklar kapandı: Oylar Ankara'ya getirildi

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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