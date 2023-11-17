Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Giriş: 17.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:50
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Almanya'ya ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.