SALT ve Kalebodur’un yedi yıla yayılan ortaklığı sayesinde SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nde biriken kaynaklar, bu yıl Arşivden çıktı videolarında ele alınıyor. Cumhuriyet döneminin mimarlık, tasarım, planlama ve koruma pratiklerinde öne çıkan, yapılı çevreye ilişkin beş hikâyenin üçüncüsü olan “Cumhuriyet Döneminin Planlı Mahalleleri” 21 Aralık 2021 tarihinde saltonline.org ve SALT Online sosyal medya kanallarında yayına giriyor.

Videoda, Cumhuriyet döneminin tasarım ve planlama pratiklerinin birer yansıması olan ve toplu konut üretimi amacıyla tasarlanıp şehir çeperlerinde inşa edilen Saraçoğlu Mahallesi, Ataköy Mahallesi, Etiler Yapı Kooperatifi, Güzel Konutlar Kooperatifi ve Levent Mahallesi’nin hikâyeleri, projelerde rol oynamış mimar ve plancılar Paul Bonatz, Kemal Ahmet Arû, Seyfi Arkan ve mimari fotoğrafçı Gültekin Çizgen’e ait belgeler ışığında ele alınıyor.

Arşivden çıktı video serisi, Ocak ayında mimar ve sanatçı işbirlikleri konusuyla devam edecek. Videolar, saltonline.org'da ve SALT Online sosyal medya kanallarında yayına girecek.