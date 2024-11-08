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        Haberler Dünya Amerika Cumhuriyetçiler, Senato'da çoğunluğu pekiştiriyor | Dış Haberler

        Cumhuriyetçiler, Senato'da çoğunluğu pekiştiriyor

        ABD'de başkanlık seçimiyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Senatoda 53 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu pekiştirirken halen oy sayımı devam eden Temsilciler Meclisinde de yarışı önde götürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:08
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        Cumhuriyetçiler, Senato'da çoğunluğu pekiştiriyor
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        ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen Kongre seçimlerinde Senatoda 53 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçiler, 4 yıllık aradan sonra Kongrenin üst kanadında kontrolü yeniden ele geçirdi.

        Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, Pennsylvania eyaletindeki Senato yarışında Demokratları geride bırakarak buradaki sandalyeyi de kazandılar.

        Böylece bu seçimlerde Demokratlarda olan 4 Senato koltuğunu elde ederek Kongrenin üst kanadında çoğunluğu sağlayan Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın da başkanlık yarışını kazandığı seçimlerde önemli bir başarıya imza atmış oldu.

        Fotoğraf: İHA

        4 SENATO SANDALYESİ CUMHURİYETÇİLERE GEÇTİ

        5 Kasım'daki Senato seçimlerinde bugüne kadar West Virginia, Montana ve Ohio'da daha önce Demokratlarda olan 3 sandalyeyi kazanan Cumhuriyetçi Parti, AP'nin yeni duyurduğu Pennsylvania sonuçlarına göre burada da ipi göğüsledi.

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        Bu eyalette Demokrat rakibi Bob Casey'yi geride bırakan Cumhuriyetçi Dave McCormick yarışı kazandı.

        Böylece önceki dönemde 49 olan Cumhuriyetçi senatör sayısı, şu an itibarıyla 53'e yükselmiş oldu.

        Daha önce Ohio'da Bernie Moreno, Montana'da Tim Sheehy ve West Virginia'da Jim Justice, Demokrat rakiplerindeki sandalyeleri kazanmıştı.

        Halen oy sayım işlemleri devam eden Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçiler, 211 sandalyeye ulaşırken Demokratlar ise 199 sandalye kazandı.

        Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanabilmek için bir partinin 218 sandalyeyi geçmesi gerekiyor.

        TEMSİLCİLER MECLİSİ

        Toplam 435 temsilcinin bulunduğu ve her 2 yılda bir tüm üyelerin yenilendiği Temsilciler Meclisinde her eyalet, nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

        SENATO

        Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda ise toplam 100 kişi görev yaparken 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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