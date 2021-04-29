"1960'LI YILLAR..."

Eski günleri yad eden 83 yaşındaki Arkın, paylaşımına, "İstanbul Bebek Koyu, 1960'lı yıllar... #Tbt" notunu düştü. Usta oyuncunun nostaljik gönderisi kısa sürede 35 binden fazla beğeni aldı.

"YOK BÖYLE BİR KARİZMA!"

Takipçileri Cüneyt Arkın'ın paylaşımına, "Büyük usta her zamanki gibi yakışıklı", "İyi ki böyle bir jönümüz var..." ve "Yok böyle bir karizma!" şeklinde yorumlarda bulundu.