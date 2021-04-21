11 Haziran 2020'de başlayacak EURO 2020'de görev yapacak 18 hakem belli oldu. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da 18 hakem arasında yer aldı. Diğer hakemler ise şöyle:
Felix Brych - Almanya
Carlos Del Cerro Grande -İspanya
Andreas Ekberg - İsveç
Orel Grinfeeld - İsrail
Ovidiu Alin Hategan - Romanya
Sergei Karasev - Rusya
Istvan Kovacs - Romanya
Bjorn Kuipers - Hollanda
Danny Makkelie - Hollanda
Antonio Miguel Mateu Lahoz - İspanya
Michael Oliver - İngiltere
Daniele Orsato - İtalya
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias - Prtekiz
Daniel Siebert - Almanya
Anthony Taylor - İngiltere
Clément Turpin - Fransa
Slavko Vinčić - Slovenya
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