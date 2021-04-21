11 Haziran 2020'de başlayacak EURO 2020'de görev yapacak 18 hakem belli oldu. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da 18 hakem arasında yer aldı. Diğer hakemler ise şöyle:

Felix Brych - Almanya

Carlos Del Cerro Grande -İspanya

Andreas Ekberg - İsveç

Orel Grinfeeld - İsrail

Ovidiu Alin Hategan - Romanya

Sergei Karasev - Rusya

Istvan Kovacs - Romanya

Bjorn Kuipers - Hollanda

Danny Makkelie - Hollanda

Antonio Miguel Mateu Lahoz - İspanya

Michael Oliver - İngiltere

Daniele Orsato - İtalya

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias - Prtekiz

Daniel Siebert - Almanya

Anthony Taylor - İngiltere

Clément Turpin - Fransa

Slavko Vinčić - Slovenya