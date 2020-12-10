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Cyberpunk 2077 satışa çıktı! Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar? Cyberpunk 2077 özellikleri neler?

Cyberpunk 2077 bugün satışa çıktı. Son 24 saat içerisinde 8 milyondan fazla satış gerçekleştiren Cyberpunk 2077 dolandırıcıların da odağındaydı.

Cyberpunk 2077 satışa çıktı! Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar? Cyberpunk 2077 özellikleri neler?

Cyberpunk 2077 uzun süredir oyun severler tarafından merakla bekleniyordu. 8 milyonun üzerinde satış gerçekleştiren Cyberpunk 2077 GTA'nın rekorunu geçmiş oldu. Oyun beğenildi ancak bir çok teknik hatanın da bulunduğu belirtiliyor.

CYBERPUNK 2077 FİYATI NE KADAR?

Cyberpunk 2077 oyunu Türkçe arayüz ve altyazısına sahip olarak erişime açılacak. Cyberpunk 2077 stream üzerinden 249 TL olarak satışa çıktı.

CYBERPUNK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 Fury

DirectX: Sürüm 12

CYBERPUNK 2077 OYUNU HAKKINDA

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş.

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD recommended

Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.

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