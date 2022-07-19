D Vitamini Eksikliği Nedir, Neden Olur ve Nasıl Giderilir? - D Vitamini Eksikliği Belirtileri ve Tedavisi

D vitamini eksikliği belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

D vitamini sağlığımız için önemli vitaminler arasında ilk sırada yer almaktadır. Özellikle çocuklarda kemik gelişimi döneminde alınması gereken D vitamini hem dışarıdan takviye besinler ile alınır hem de güneş aracılığı ile vücudumuza nüfuz eder. Peki, D vitamini eksikliği olması halinde vücudumuzda hangi değişimler meydana gelir. D vitamini eksikliği olanlar ne yapmalıdır? D vitamini eksikliği hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda sizlerle.

D Vitamini Eksikliği Nedir?

D vitamini, sağlıklı kemikler için vücudun ihtiyaç duyduğu bir vitamindir. Bunun nedeni ise güçlü bir kemik yapısı için olması gereken kalsiyum mineralinin D vitamini aracılığı ile emilmesidir. Bunun yanı sıra güneş ışınları da kalsiferol denilen bileşeni harekete geçirerek vücutta D vitamini üretimini arttırır. Cildimiz, D vitamini üretirken bazı dönemlerde yaşam tarzımıza ve beslenme düzenimize göre vücudumuzdaki D vitamini oranında azalma meydana gelebilir. Bazı kişilerde ise D vitamini kapsülleri tamamen boşalır. Bu da vitamini eksikliğine yol açar. Toplum içinde D vitamini eksikliği yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu kapsamda kişiler ilaç yardımının yanı sıra D vitamini içeriği yüksek olan besinleri de tüketerek D vitamini eksikliğinin giderilmesini sağlayabilir.

D Vitamini Eksikliği Neden Olur?

D vitamini eksikliğin yol açan farklı nedenler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Vücut içerisinde kalsiferol isimli bileşen güneş ışınları ile karşılaştığında D vitamini üretimini sağlar. Bu yüzden kişiler yeterli güneş ışığı alamadığında vücut ihtiyaç duyduğu D vitamini alamayabilir. Bu da D vitamini eksikliğine yol açar.

Obezite hastalığı olan kişilerin D vitamini ihtiyacı daha fazla olduğu için D vitamini eksikliği ortaya çıkabilir.

Gebelik ile birlikte D vitamini eksikliği belirebilir.

Koyu tenli kişiler güneş ışığının faydalarını daha zor alır. Bu yüzden beyaz tenlilere göre ten rengi daha koyu olan kişiler özellikle kış aylarında güneş kremi kullanımından uzak durmalıdır.

Yaşın ilerlemesi de D vitamini eksikliğinin nedenlerinden biridir. Deri yaş ilerledikçe inceldiği için eskiye göre daha az D vitamini üretir.

D Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?

D vitamininin fazlalığı kadar eksikliği de insan vücudu için zararlı durumları ortaya çıkarır. D vitamini eksikliği ile birlikte aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

Eklemlerde ağrı ve sızı hissi

Vücudun genelinde hissedilen şiddetli ağrılar

Yürürken zorluk çekme

Kişinin kendisini sürekli yorgun ve halsiz hissetmesi

Güçsüz hissetme

Saç dökülmesinin hızlanması

Ruh halinde meydana gelen ani değişiklikler

Uykusuzluk

Ciltte koyulaşma

Göz altında morlukların meydana gelmesi

Kilo verme sürecinde zorlanma

Aşırı terleme

Ani üşüme ve titreme

Depresyon

Baş ağrısı

D Vitamini Eksikliği Nasıl Giderilir?

D vitamini eksikliği geldiği andan itibaren kişinin tıbbi tedavinin yanı sıra beslenme düzenine ve yaşam şekline de dikkat etmesi gerekir. Bu yüzden doğal yollardan D vitamini almaya özen göstermelidir. D vitamini eksikliği için en temel kaynak güneştir. Eğer yaz aylarında ise kişiler, ciltlerine zarar vermeyecek ölçüde güneş ışından faydalanmalıdır. Bunun yanı sıra et ve balık ürünleri, süt ve süt ürünlerinin de tüketimini arttırmalıdır. D vitamini eksikliği olanlar yumurta sarısı da tüketebilir.

D Vitamini Eksikliği Kaç Günde Düzelir?

D vitamini eksikliğinin giderilmesi için en az 8 haftalık bir tedavi süresi uygulanmalıdır.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri

D vitamini eksikliğinin belirtileri kimi kişilerde bariz bir şekilde kendini gösterirken kimi kişilerde ise sessizce ilerler. Günlük hayattaki iş ve stresten kaynaklı olarak ortaya çıkan yorgunluk ve halsizlik gibi benzer belirtiler taşıyan vitamini eksikliği çoğu zaman geç fark edilir. Bu yüzden D vitamini eksikliğinin belirtilerini kişiler dikkatli bir şekilde takip ederek, tedaviyi aksatmamaya özen göstermelidir. D vitamini eksikliği genel olarak vücut ve kemik ağrısı olarak kendini gösterir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemi zayıflar ve kişilerde sık sık enfeksiyon görülür. İşte uzun süreli D vitamini eksikliğinin belirtileri:

Eklemlerde yoğun ağrılar

Hızlı değişen ruh halleri ve depresyon

Uyku problemi

Tırnaklarda kırılma

Baş ağrısı

Saç dökülmesi

Yürüme sırasında dizlerde ağrı

Kemik yapısında bozukluğun meydana gelmesi

Kaslarda güçsüzlük

Denge kaybı problemleri

Çocuklarda meydana gelen D vitamini eksikliği raşitizm isimli hastalığın ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Raşitizm hastalığı ile birlikte kemiklerde yumuşama meydana gelir. bu yumuşama ile birlikte kemik gelişimi yavaşlar. Çocukların bacaklarında ve ellerinde eğrilik, ayak ve el bileklerinde normale göre kalınlaşma, göğüs kemiğinde deformeler ve omurilikte eğrilikler meydana gelir. Bu yüzden çocuklarda D vitamini eksikliği olup olmadığı düzenli periyotlar ile kontrol edilmelidir.

D Vitamini Eksikliği Hastalıkları

D vitamini eksikliği ile birlikte farklı hastalıklar ortaya çıkar. İnsan sağlığı için olmazsa olmaz vitaminlerden biri olan D vitamini eksikliğinin görülmesi durumunda kişilerde hem fiziksel hem de psikolojik hastalıklar kendini gösterir. Uzun süreli D vitamini eksikliklerinde tırnaklarda kırılma ve saç dökülmesi gibi cilt sorunlarının yanı sıra kemik yapısında bozulmalar meydana gelir. Kemik erimesi ve kas güçsüzlüğü ile birlikte kişilerin günlük hayatlarındaki tüm faaliyetleri olumsuz etkilenir. D vitamini eksikliği çocuklarda da emik yumuşaması olarak da bilinen raşitizm hastalığına yol açar. Bu hastalık ile gelişim sürecinde kemiklerin büyümesi sorunlu olur.

D Vitamini Eksikliği Tedavisi

Sağlıklı bir insanın vücudunda bulunması gereken D vitamini değerleri, 1 yaşını doldurmamış çocuklar için 400 IU, 70 yaşa kadar 600IU, 70 yaşın üzerindeki bireyler için de 800 IU seviyesinde olmalıdır. Eğer bu yaş gruplarına göre belirlenen değerlerde azalma varsa bu D vitamini eksikliğine işarettir ve vakit kaybetmeden müdahale edilmelidir.

Kişiler D vitamini eksikliğinden belirtiler ile şüphelenebilir. Ancak D vitamini eksikliğinin olup olmadığını anlamak için kan testi yapılması çok önemlidir. Aksi halde kişinin kendi insiyatifinde aldığı D vitamini takviyeleri istenmeyen sonuçlara yol açabilir. D vitamini eksikliği kısa sürede basit bir kan testi ile ölçülür. Kişi de D vitamini eksikliğine rastlandıysa oral yolla ya da enjeksiyon yöntemi ile D vitamini takviyesi uygulanır. Burada uygulanan tedavide kişinin yaşı ve D vitamini eksikliğinin şiddeti alınan takviyenin de seviyesini belirleyecektir. Takviye tedavisinin yanı sıra kişilerin beslenme düzenlerine de dikkat etmesi büyük önem taşır. Kişiler balık ve tavuk gibi yağlı et ürünleri ile birlikte süt ve süt ürünlerini tüketmeye özen göstermelidir. D vitamini eksikliği tedavisinde yumurtanın sarısının tüketilmesi de D vitamini değeri açısından önerilmektedir.