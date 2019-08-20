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HaberlerOtomobil

Dacia Duster modelinin satış fiyatı ne kadar? Dacia Sandero fiyatı ne kadar oldu?

Dacia Duster ve Sandero 2019 satış fiyatı belli oldu. Dacia Duster ve Sandero modellerinin satış fiyatları merak ediliyordu. Yeni araba almak isteyen müşteriler için Dacia Duster ve Sandero modellerinin satış fiyatlarını inceledik.

Dacia Duster

Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor.  Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Dacia'nın Duster modelinin satış fiyatı 110 bin 550 TL'den başlıyor.

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Duster'ın benzinli, dizel ve LPG'li motor seçenekleri bulunuyor. 

Dacia'nın bir diğer modeli Sandero ise 84 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

2019 Model
Tavsiye Edilen 
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2110.550 ₺
Comfort 1.3 Tce 130 bg 4x2118.350 ₺
Comfort ECO- G 115 bg 4x2118.700 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2147.900 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4155.650 ₺
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2129.150 ₺
Prestige ECO- G 115 bg 4x2128.450 ₺
Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2155.650 ₺
Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4163.450 ₺
Prestige Plus 1.3 Tce 130 bg 4x2140.350 ₺
Prestige Plus 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2166.750 ₺
Prestige Plus 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4174.550 ₺
Techroad Özel Seri 1.3 Tce 150bg 4x2138.050 ₺
Techroad Özel Seri 1.5 Blue dCi 115bg 4x4172.300 ₺

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.

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