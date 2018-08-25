Daegu - Gangwon maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 maçında Daegu ile Gangwon, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 23 puanlı Daegu 10. sırada bulunuyor, Gangwon 33 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Daegu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gangwon, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da Daegu kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Gangwon kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Daegu son haftadaki Jeonbuk Motors müsabasında 2-1 yenildi.

Gangwon, Gyeongnam FC karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Daegu, 10 gol attı ve 23 gol yedi.

Gangwon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gangwon, 20 gol atarken 23 gol yedi.

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