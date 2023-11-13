Kanser, hücrelerimizin normal işlevini yitirmesiyle başlayan bir hastalıktır. Bu hücreler, kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlar ve normal hücreleri ve dokuları istila eder. Kanser, vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerde ortaya çıkabilir ve 200'den fazla farklı türü vardır.

Bir nesneye baktığınızda, beyniniz ters görünen bir görüntü alır. Gözlerimiz, ışığı retinamıza ters bir şekilde yansıtan bir mercek kullanır. Bu görüntü, daha sonra beyne gönderilir ve beynimiz, görüntüyü düzleştirmek için bir dizi karmaşık işlem uygular. Beynimiz görüntüleri otomatik olarak düzelterek dünyayı doğru görmemizi sağlar.

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CİLDİNİZ KOKUYU ALGILAYABİLİR

Son araştırmalar, cildimizin kokuları algılayabileceğini ortaya koydu. Bu, cildimizin sadece dokunma, sıcaklık ve ağrı gibi fiziksel uyaranları algıladığını düşündüğümüz için şaşırtıcı bir keşiftir.

Bir çalışmada, araştırmacılar sentetik bir tür sandal ağacı yağına maruz kaldığında, cildin hücre bölünme modunun etkinleştirildiğini keşfetti. Bu, kokuların cilt hücrelerinin büyümesini ve yenilenmesini uyarabileceğini gösteriyor.