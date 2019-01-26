Daily Telegraph gazetesi, geçen Cumartesi günü yayımlanan ekindeki "Melania'nın gizemi" başlıklı makalede yanlış iddialar bulunduğunu belirtti.

Makalede, Melania Trump'ın Donald Trump ile tanışmadan önce modellik kariyerinde sıkıntı yaşadığı ve Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği gece ağladığı gibi iddialar yer alıyordu.

Gazete bunun üzerine, bu ifadelerin yayımlanmaması gerektiğini ve Melania Trump'ın tüm mahkeme masraflarını karşılayacaklarını belirtti.

Bugün yayımlanan özür metninde, Melania Trump'ın Donald Trump'la tanışmadan önce de başarılı bir manken olduğunu ve bu başarıyı Trump'ın desteği olmadan elde ettiğini, Melania'nın annesi, babası ve kız kardeşinin Donald Trump'ın sahip olduğu binalarda yaşamak üzere 2005'te New York'a taşındığı iddiasının da doğru olmadığı, Melania'nın babasının da makalede belirtildiği gibi "korku salan bir kişiliği" olmadığını ve aileyi kontrol etmediği belirtildi. Melania Trump'ın üniversitedeki Dizayn ve Mimarlık eğitimini bir sınavı tamamlayamadığı için bıraktığı iddiasının da doğru olmadığı, modellik kariyerine odaklanmak için üniversiteyi bıraktığı ifade edildi.