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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe DailyRecord: Mourinho’nun komplo korkusu - Fenerbahçe Haberleri

        DailyRecord: Mourinho'nun komplo korkusu

        Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun "Umarım bu sene Avrupa'da başımıza gelenler, Budapeşte'de oynanan finalin bir sonucu değildir" sözleri dış basında büyük yankı uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:57
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        Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesinin ardından İspanyol hakem Espen Eskas'a eleştiriler olurken sarı-lacivertlilerin hocası Mourinho da tepki gösteren isimlerin başında geliyor...

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        Tecrübeli teknik adam, 2023'teki Sevilla-Roma mücadelesini hatırlatarak, "Umarım bu sene Avrupa'da başımıza gelenler, Budapeşte'de oynanan finalin bir sonucu değildir. Umarım ondan bağımsız sıradan şeylerdir" diye konuştu. Dış basında da bu sözler büyük yankı uyandırdı.

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        Özellikle İngiltere'den DailyRecord'da, "Öfkeli Mourinho, bir komplonun kurbanı olduğundan korkuyor. Özel biri, Roma'nın Bükreş'te Sevilla'ya kaybettiği 2023 Avrupa Ligi Finali'nin ardından patlak veren sert tartışmanın ardından Fenerbahçe'nin bunun bedelini ödediğine dair yeni korkular yarattı" ifadeleri kullanıldı.

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        NE OLMUŞTU?

        31 Mayıs 2023'teki Avrupa Ligi finalinde Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Sevilla'ya penaltılarla elenmişti. Portekizli hoca da maçın ardından otoparkta müsabakanın İngiliz hakemi Anthony Taylor'a, "İspanyol bir hakemden farksızdın. Adaletsizliğin yüzünden eve ölü gidiyoruz. Lanet olası rezil" şeklinde sert ifadeler kullanmıştı. Bu sebeple de 4 maç ceza almıştı.

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