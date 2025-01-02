Dakar Rallisi başlıyor!

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak gösterilen Dakar Rallisi heyecanı başlıyor.

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 6. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 47. kez düzenlenen ralli, Bişa'daki ön etapla başlayacak ve 17 Ocak'ta Shubaytah'taki 12. etapla sona erecek.

TOPLAM MESAFE Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 7 bin 805 kilometreye ulaşan 2025 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında 5 bin 209 kilometre yol katederek şampiyonluk için mücadele edecek. Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgelerden geçecek. REKLAM

İKİ GÜNLÜK MARATON ETAP DÜZENLENECEK Rallide geçen sene olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak. Sürücülerin, iki gün sürecek ikinci etapta geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşması gerekecek. Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi sabah tekrar yola koyularak 965 kilometrelik etabın kalan kısmını tamamlayacak.