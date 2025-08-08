Habertürk
Habertürk
        Dakota Johnson ve Kate Hudson yine birlikte tatile çıktı - magazin haberleri

        Dakota Johnson ve Kate Hudson yine birlikte tatile çıktı

        Yakın arkadaş olan Dakota Johnson ile Kate Hudson, geçen ay İtalya ve İspanya'da birlikte tatile çıkmalarının ardından, şimdi de ailece ABD'de tatil yapıyor. Hudson, bu tatili 'ruh sıfırlama' olarak adlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:02
        'Ruh sıfırlama' tatili
        Dakota Johnson, yakın arkadaşı Kate Hudson ve annesi Goldie Hawn'un tatiline dahil oldu. 46 yaşındaki oyuncu Hudson, 35 yaşındaki arkadaşı Johnson, annesi Goldie Hawn ve kızı Rani Rose ile birlikte çekilen tatil fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

        Kate Hudson, Colorado'da ailesi ve arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımına; "Ruh sıfırlama" başlığı attı.

        Dakota Johnson ile Kate Hudson'ın arkadaşlığı, annelerinin arkadaşlığından ileri geliyor. Johnson'ın annesi, ünlü oyuncu Melanie Griffith. Dolayısıyla hem Johnson hem de Hudson, annelerinin oyuncu olmasından dolayı yetişme döneminde sıklıkla setlerde bir araya geldi.

        Melanie Griffith - Goldie Hawn

        Dakota Johnson ile Kate Hudson, temmuz ayında İtalya'nın Roma şehrinde ve ardından İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Ibiza'da birlikte yaz tatili yaparken görüntülenmişti.

        İki oyuncu, Roma'da gittikleri restoranda ünlü şarkıcı Ricky Martin ile karşılaşma anında fotoğraflanmıştı.

        İkili daha sonra Ibiza'da arkadaşlarıyla lüks yat turuna çıkmıştı.

        #Dakota Johnson
        #Kate Hudson
        #Goldie Hawn
        #tatil
