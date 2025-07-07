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        Haberler Dünyadan Dakota Johnson yönetmen koltuğuna oturuyor - magazin haberleri

        Dakota Johnson yönetmen koltuğuna oturuyor

        Dakota Johnson, ilk uzun metrajlı film yönetmenliği denemesinde, başrolü 2022'de birlikte rol aldığı otizmli oyuncu Vanessa Burghardt'a verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:10
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        Yönetmen koltuğuna oturuyor
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        Ünlü oyuncu Dakota Johnson, ilk kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki ABD'li yıldız, ilk uzun metraj yönetmenlik projesinin kendisi için neden önemli olduğunu anlattı.

        'Onur Ödülü' aldığı Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali için Çekya'ya giden Johnson, genç oyuncu Vanessa Burghardt'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer alacağı filmi yönetmesi hakkında konuştu.

        "Sanyorum bir uzun metrajlı film yöneteceğim. Çok küçük bir film. Umarım yakında olur" diyen Johnson; "Bu gerçekten kalbime ve TeaTime'a (kurucu ortağı olduğu film şirketi) çok yakın. Filmi 'Cha Cha Real Smooth' filminde kızımı oynayan Vanessa Burghardt ile yapıyoruz. O inanılmaz bir otizmli oyuncu" diye konuştu.

        Vanessa Burghardt

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        "Her zaman bir uzun metrajlı film yönetmeye hazır olmadığımı hissettim. Özgüvenim yoktu" diyen Dakota Johnson; "Ama onunla birlikteyken kendimi çok koruyucu hissediyorum ve onu çok iyi tanıyorum. Başka kimsenin bunu yapmasına izin veremezdim" ifadesini kullandı.

        Dakota Johnson’ın ilk uzun metraj filmi için tarih veya isim açıklaması henüz yapılmadı. Johnson, daha önce 'Loser Baby' adlı kısa filmi yönetmişti.

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        #Dakota Johnson
        #sinema
        #film
        #yönetmen
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